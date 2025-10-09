9月中旬ごろ、東京都足立区内で覚醒罪を使用した疑いで、自営業の男が逮捕されました。覚醒罪取締法違反(使用)の疑いで逮捕されたのは、東京都足立区に住む自営業の男(53)です。男は9月中旬、東京都足立区の建物内で覚醒罪を若干量使用した疑いがもたれています。警察によりますと、新潟県内で別件の薬物捜査をしていたところ男の存在が浮上し、採尿によって覚醒剤の使用が明らかになったということです。警察は今後の捜査に支障が