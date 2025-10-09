「オリックス紅白戦、白組９−０紅組」（８日、京セラドーム大阪）オリックス・九里亜蓮投手（３４）が８日、チームのクライマックスシリーズ（ＣＳ）突破へ“スクランブル登板”の覚悟を示した。ファーストＳ第２戦の先発が予想される右腕は「行ける場面があれば準備したい」と、先発試合後のリリーフ待機も辞さない考えだ。発した言葉が頼もしい。広島時代の２３年ＣＳファーストＳでは第１戦で救援登板。第３戦が発生した