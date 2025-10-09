ヒマワリの種をまく児童ら＝９月３０日、イシックス馬入のお花畑秋から冬に咲かせるヒマワリの種まきが９月３０日、相模川河川敷の「イシックス馬入のお花畑」（平塚市馬入）で行われた。市立松原小学校（同市天沼）の２年生や社会福祉法人進和学園（同市万田）の障害者就労支援施設の利用者ら約１００人が参加し、休耕地をヒマワリの花でいっぱいにしようと取り組んだ。お花畑は初夏のポピーや秋のコスモスが有名。今回は約３