朝晩はすっかり肌寒くなり、新潟県内も秋の深まりを感じる中、長岡市の公園では秋を代表する花“コスモス”が見頃を迎え、多くの人を魅了しています。 カボチャなどが飾られ、ハロウィン仕様となっている長岡市の国営越後丘陵公園。こうした中、いま見頃を迎えているのが…【国営越後丘陵公園木村哲子さん】「こちらは花の丘という場所で、現在コスモスが見頃を迎えている」公園では赤やピンクなど色とりどりのコスモスを楽しむ