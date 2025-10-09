10月9日（木）の交通取締情報 ＜午前＞午前の交通取締情報はありません。  ＜午後＞国道443・・・上益城郡益城町砥川（携帯電話・シートベルト）県道・・・宇城市松橋町松橋（シートベルト）国道268・・・水俣市中鶴（歩行者妨害・スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩