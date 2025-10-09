「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１１月１５、１６日＝東京ドーム）に出場する２８選手が８日に発表された。来年３月に開催される世界大会「ＷＢＣ」に向けた強化試合で、井端弘和監督（５０）はキャプテンを置かない方針。その中でも岡本和真内野手（２９＝巨人）が持つ天性の?ゆるキャラ?と内に秘めた恐怖の一面が日本代表をまとめあげそうだ。都内で行われた会見に出席した井端監督は新チームのメン