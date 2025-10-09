バレーボール男子の国際親善試合最終日（８日、東京・有明アリーナ）、昨季のＳＶリーグ覇者・サントリーは、イタリア１部の名門で欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）覇者ペルージャに０―３で敗れた。連日の熱戦は大盛況で、７、８日の２試合はいずれも全席完売。一方で?超高額チケット?に関して賛否両論が巻き起こっている。サントリーの新主将・高橋藍（２４）と、銀河系軍団で２季目を迎える石川祐希（２９）との直接対決に