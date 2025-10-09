ＳｎｏｗＭａｎ・目黒蓮（２８）が売れに売れている。１２日から放送スタートするＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（主演・妻夫木聡）で、目黒は物語の鍵を握る重要な役で出演することが発表済み。詳細は作中で明らかになるが、同局看板ドラマ枠である「日曜劇場」初出演で、大役を演じることは間違いない。９月には自身がアンバサダーを務める海外ブランド「ＦＥＮＤＩ」の「２０２６年春夏ウィメンズ・メンズ