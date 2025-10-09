◆みやざきフェニックス・リーグ韓国ハンファ０―１２巨人（８日・ＳＯＫＫＥＮ）巨人の岸田行倫捕手（２８）が８日、侍選出“御礼弾”をたたき込んだ。この日、侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーに選出。参加中の「みやざきフェニックス・リーグ」の韓国ハンファ戦（ＳＯＫＫＥＮ）で、８回先頭で左越えソロを放つなど２安打を放ち、「実戦の場に立てたことが本当に良かった