１１月１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバー２８選手が８日、発表された。都内のホテルで会見に臨んだ井端弘和監督（５０）は韓国戦で重視するポイントを「特に二遊間と外野の１ポジション。二遊間はちょっと多めに呼んでいますので、きっちり見極めて」と明かした。今回選出した内野手で今季はＤｅＮＡ・牧、ソフトバンク・牧原大が主に二塁を