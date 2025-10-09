オリオールズ・菅野智之投手（３５）は、チームで唯一１年間ローテを回り、巨人時代を含め自己最多の３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４だった。＊＊＊菅野にとって環境面など日本時代とはさまざまな違いを感じながら過ごしてきたであろう１年。９月に米国に渡って思いを聞くと、「考えても仕方がないことを考えるのはやめようって決めていた。だからそこらへんは何とも思わないかな」と気にも留めないように返っ