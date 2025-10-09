巨人・丸佳浩外野手（３６）が、打撃のマイナーチェンジに着手している。シーズン最終盤に打席の立ち位置を約１５センチ、ベース寄りに変更。ＣＳ直前で踏み切った判断の裏側に「Ｇを読む」で迫る。＊＊＊外への逃げ球を完璧に捉えた。１日・中日戦（東京Ｄ）の初回先頭、丸は右腕・草加の６球目のツーシームを右中間二塁打。４回も中堅フェンス直撃のツーベースを放ち、出場４試合ぶりのマルチで今季を締めくくった。