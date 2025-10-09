チームメイトと談笑する山本由伸 写真：AP/アフロ ナ・リーグ地区シリーズで敵地フィラデルフィアで2連勝を飾り、リーグ優勝決定シリーズ（LCS）進出に王手をかけたロサンゼルス・ドジャースが、本拠地ドジャースタジアムに戻ってきた。 現地10月7日（火）（日本時間8日）、チームは和やかな雰囲気の中で前日調整を行い、翌日の第3戦に向けて準備を整えた。 先発が予定されて