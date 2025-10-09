非常に強い台風22号が伊豆諸島に最も接近しています。暴風・波浪特別警報が発表されており、最大級の警戒が必要です。台風22号は、非常に強い勢力を保ったまま、伊豆諸島に接近していて八丈島や青ヶ島が暴風域に入っています。伊豆諸島では、最大瞬間風速70メートルの猛烈な風が予想されていて一部の家屋が倒壊するほどの、危険な暴風が吹き荒れるおそれがあります。波の高さは12メートルと、海は、猛烈にしけるでしょう。また、9