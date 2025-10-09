米G1ケンタッキーダービー12着からの帰国初戦だったルクソールカフェは3着。道中は5、6番手の外を追走。4コーナーで3番手に押し上げて前を追ったが、直線は上位2頭に突き放された。佐々木は「手前をうまく替えてあげることができなかった」と悔しそうな表情で振り返った。