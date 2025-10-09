7番人気のハグが4着に健闘した。道中は先行集団から少し離れた中団を追走。4角で手は動いたが、バテることなくゴールまで懸命に脚を伸ばし続けた。初コンビだった川田は「このメンバー相手に精いっぱいの走りで4着まで来てくれました」とパートナーをねぎらった。