◇フェニックス・リーグ広島4-2四国IL選抜（2025年10月8日天福）2年目のさらなる飛躍へ、可能性も期待も膨らんだ。広島・岡本駿投手（23）が8日、みやざきフェニックス・リーグで四国IL選抜戦に先発し、7回4安打2失点と好投した。今季は救援で41試合に登板したドラフト3位右腕。同リーグでは先発で登板を重ね、首脳陣が適性を見極めていく。新境地開拓へ――。ルーキーイヤーのシーズンを終えたばかりの岡本が、秘めた力