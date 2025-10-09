▼5着クレーキング（ルメール）ずっといっぱいいっぱい。直線で伸びてくれるかなと思ったが、加速しなかった。▼6着ケンシレインボー（山中）長い距離でためをつくれた。まだまだ100％の状態ではないし、伸びしろがある。▼7着ナイトオブファイア（矢野）残念。雰囲気は良かったが、外を回されてキツい競馬になった。▼9着アドマイヤデイトナ（坂井）勝負どころで余裕がなかった。