◇紅白戦紅組0-9白組（2025年10月8日京セラD）下克上日本一へ、フル回転だ。オリックス・九里が8日の紅白戦に白組の2番手として2回から登板。1回を2奪三振の3人で締めた。CSは山下の11日初戦先発が内定済み。九里は2戦目以降の先発が濃厚だが、期待されるのがそのタフネスさだ。今季は交流戦終盤にはブルペン待機も経験。広島時代の23年CSではDeNAとのファーストS初戦に救援で1回2/3を投げ、中3日でファイナルS初戦に先