◇紅白戦紅組0-9白組（2025年10月8日京セラD）オリックス白組の「3番・左翼」で出場した中川がオール長打の3打数3安打と好調ぶりを印象づけた。初回は山岡から右翼線二塁打、3回はペルドモから左翼線二塁打、5回は入山から右中間三塁打。岸田監督は「ずっといいですね」と表情を緩めた。今季の4番は杉本の74試合が最多だが、最後の6試合中、4試合は中川が務めた。絶好調男がCSも打線の中核を担う。