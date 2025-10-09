「日本ハム紅白戦、白組４−６紅組」（８日、エスコンフィールド）日本ハムは８日、エスコンフィールドで紅白戦を行い、万波中正外野手（２５）が２安打１打点と快音を響かせた。二回に左越えの単打、五回には中前適時打を放った。腰痛で９月２７日に出場選手登録を抹消。６日の１軍再合流後、初実戦だった前日の紅白戦から２試合連続安打と結果を出した。「違和感なくゲームに入れた」と試合勘の不安は解消。計６打席中、５