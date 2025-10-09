◇紅白戦紅組0-9白組（2025年10月8日京セラD）日米通算258セーブのオリックス・平野が1軍に合流した。来季はコーチ兼任での現役続行が決定済み。紅白戦では4回の投手交代時にマウンドに向かう一幕もあり、スタンドを沸かせた。ファンサービスも兼ね、厚沢投手コーチから“指令”が出たというが「今年コーチ契約したわけでもないですしね。チームのためにできることがあれば、しっかりやるだけ」と投手陣を精神的支柱として