ロッテのサブロー新監督＝本名大村三郎＝（４９）が８日、千葉市のＺＯＺＯマリンスタジアムで就任会見を行い、今季最下位に終わったチーム再建へ「秋、春は厳しいキャンプになる」と予告し、昭和スタイルのハードな練習メニューを課す考えを明かした。日本人監督が片仮名表記の登録名で指揮を執るのは史上初。球団によると複数年契約という。◇◇−目指すスタイルは。「これだけ投高打低になってくると打ち勝つのは