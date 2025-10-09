ロッテの藤岡裕大内野手（３２）が８日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで取材に応じ、今季取得した国内フリーエージェント（ＦＡ）権について言及した。「まだ（シーズンが）終わったばかりなので何とも言えない」と心境を明かし、「家族を含め、いろんな人に相談しながらになると思う」と熟考して決断する。