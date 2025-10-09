ベネッセが公表した「ネクストキャリア支援制度の実施について」という希望退職者募集のニュースリリース（写真：ベネッセコーポレーションのホームページより）【写真】ベネッセの「ハイブリッドスタイル」と「オリジナルスタイル」とは？ベネッセコーポレーション（以下、ベネッセ）が「ネクストキャリア支援制度の実施について」という希望退職者募集のニュースリリースを公表したのは、今年6月3日のことだった。「ネクストキャ