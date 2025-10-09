「こんな店、二度とくるか！早く潰れちまえ!!」お寿司屋で怒鳴り散らす父！周囲の冷たい視線が痛い...【漫画】本編を読む→店で怒鳴る“老害”は自分の父だった…通勤・通学の合間に漫画三昧！2025年上半期によく読まれたバズ漫画を紹介。寿司屋で順番待ちをしていたとき、自分の父親が店内で騒ぎ出した。店員が人数の少ない客をカウンター席に優先的に案内したことに対し、「順番を抜かすな、非常識だぞ！」と怒鳴ったのだ。周囲