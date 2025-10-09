M-1王者・野田クリスタルさんが語る、お笑いと筋肉の生存戦略【画像】『クリスタルジム日めくりカレンダー』話題の青木マッチョさんも登場、マッチョだらけのカレンダー「M-1グランプリ2020」優勝後も、自作ゲーム「野田ゲー」の開発や、パーソナルジム「クリスタルジム」の運営など、お笑いの枠を超えて多角的な活躍を見せるマヂカルラブリー・野田クリスタルさん。彼の活躍は、多くの若手芸人にとって新しい稼ぎ方や生き方の可能