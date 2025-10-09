第104回全国高校サッカー選手権埼玉大会は10月12日、昨年より６校少ない48校が参加して決勝トーナメントが開幕する。11月16日の決勝（14時５分・埼玉スタジアム）に進出し、県内172チームの頂点に立つのはどこか――。強さが際立ったここ数年の昌平は比類なき存在だったが、今年はやや怖さに欠ける。優勝候補の筆頭格には違いないが、例年のような完全無欠のチームとは言い難く、複数校に優勝の可能性がありそうだ。全国高校