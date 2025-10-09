香港メディアの亜洲週刊はこのほど、「世界初の電動化国家へ、中国のグリーン特許が米国超える」と題する記事を配信した。記事によると、2000年代初頭は米国が世界のグリーンテクノロジー特許の70〜80％を占めていたが、今年、米紙ニューヨーク・タイムズは「中国は約70万件のクリーンエネルギー関連特許を保有し、世界全体の過半数を占めている」と指摘した。また、ニューヨーク・マガジン副編集長のデイビッド・ウォレス・ウェル