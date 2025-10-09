◇サッカー日本代表国内合宿3日目（2025年10月8日千葉市内）日本代表は10日、国際親善試合パラグアイ戦に臨む。8日は千葉市内で合宿3日目を迎え、冒頭15分間を除いて非公開練習を行った。センターバック（CB）陣に負傷者が続出する中、救世主に名乗りを上げるのがDF鈴木淳之介（22＝コペンハーゲン）だ。初招集だった6月以来2度目の代表入り。今夏からデンマークで進化を続ける新星が、猛アピールに燃える。最年少の22歳が