◇東都大学野球第3週第2日国学院大7―1中大（2025年10月8日神宮）2回戦3試合が行われ、国学院大は7―1で中大を下し、4連勝となった。国学院大打線が奮起し、8安打7得点を挙げた。3―1の5回に1番・落合が中押しの右越えソロを放った。準備をしていた際に鳥山泰孝監督から「結果ではなく、良いスイングをしてこい」と助言をもらい、「最高の形になった」と一発回答してみせた。9月24日の東洋大戦から4連勝。鳥山監督