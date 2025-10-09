◇東都大学野球第3週第2日青学大8―5駒大（2025年10月8日神宮）2回戦3試合が行われ、23日のドラフト会議で上位候補に挙がる青学大の小田康一郎内野手（4年）が決勝打を含む3安打3打点の活躍で、開幕6連勝に導いた。中軸のバットが開幕6連勝に導いた。5―5の8回2死二、三塁から今秋ドラフト候補の3番・小田が中前へ決勝の2点適時打。「ベストではないが、内野の頭を越えられたので不合格ではない」と振り返った。今季