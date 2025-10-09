◇東都大学野球第3週第2日東洋大4―3亜大（2025年10月8日神宮）2回戦3試合が行われ、東洋大は4―3で亜大を下し、開幕からの連敗を5で止めた。。東洋大が逆転勝ちで開幕からの連敗を5で止めた。2―3の8回。2四球と犠打で1死二、三塁の好機をつくると、今秋ドラフト候補の池田の右中間フェンス直撃2点三塁打で逆転。7日の1回戦の9回に一打サヨナラの場面で凡退していた池田は「やり返してやるぞと思って打席に入った。