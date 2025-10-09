また日本に朗報が飛び込んできた。北川進・京都大特別教授が今年のノーベル化学賞に輝いた。６日の坂口志文・大阪大特任教授の生理学・医学賞に続く快挙である。これで、日本の自然科学３賞の受賞者は、米国籍の取得者を含めて２７人となる。日本の研究水準の高さを示したと言えよう。北川氏は、無数の穴を持つ新素材「金属有機構造体（ＭＯＦ）」を作り出す独創的な手法を開発し、狙った気体を効率よく貯蔵したり運搬したり