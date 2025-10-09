日米の関税交渉で合意した両国の連携事業が具体化し始めた。緊密な意思疎通によってリスク管理を徹底し、事業を着実に進めたい。日米合意では、日本が５５００億ドル（約８４兆円）を米国に投資する枠組みを設けた。また日本は、液化天然ガス（ＬＮＧ）を含む米国産エネルギーについて、年間７０億ドル規模の購入を約束した。米エネルギー企業がアラスカ州で計画するＬＮＧ開発事業は、４４０億ドルの投資が見込まれ、日本の