東京電力ホールディングス（ＨＤ）が、柏崎刈羽原子力発電所が立地する新潟県に１０００億円規模の資金を拠出する方向で調整していることがわかった。再稼働への地元の理解を得るため、脱炭素やデジタル化といった新事業の創出や雇用促進に活用してもらう。東電ＨＤの小早川智明社長が１６日にも新潟県議会に出席し、方針を説明する。再稼働には地元の同意を得る必要があるが、花角英世知事は態度を明らかにしていない。東電は