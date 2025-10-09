◇サッカー日本代表国内合宿3日目（2025年10月8日千葉市内）日本代表MF久保は左足首に不安を抱えるため、この日も別メニューで調整した。9月の米国遠征のメキシコ戦で負傷し、クラブでも直近のリーグ戦2試合は途中出場だった。「良くも悪くも結局やっちゃうのが僕なので。それをどうにか抑えつつ、日本代表レベルのプレーを見せられるようにしたい」。まずは回復に専念しつつ、「僕が戦力になると思って呼んでくれているの