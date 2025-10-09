［三菱ＵＦＪ２０年］インタビュー＜下＞三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）が発足し、１０月１日で２０年となった。新旧の首脳に、２００５年の三菱東京フィナンシャル・グループ（ＦＧ）とＵＦＪホールディングス（ＨＤ）の統合の経緯や統合後の軌跡、今後の展望を聞いた。ＭＵＦＧ会長・三毛兼承氏三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）は、統合によって前身の銀行が強みとしていた営業地域や分野を