１１月の「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」の日本代表メンバーが８日、発表された。広島からは森浦大輔投手（２７）、小園海斗内野手（２５）の２選手が選出された。２人はともに今回の代表選出に際してのコメントを発表。森浦は「選んでいただきうれしく思います。シーズン通り落ち着いた自分のピッチングができたらなと思っています。熱いご声援よろしくお願いします」、小園は「選ばれて光栄に思いま