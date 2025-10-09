丸善の「おさかなソーセージ雪塩使用3本束」健康志向の高まりなどを背景に、魚のタンパク質やカルシウムを手軽に取れる魚肉製品が注目されている。まろやかな雪塩を使用したソーセージのほか、ハンバーグや豆乳と合わせた商品も登場。お弁当やおやつにも活用できそうだ。（共同通信＝増井杏菜記者）丸善（東京）の「おさかなソーセージ雪塩使用3本束」は、沖縄県宮古島の雪塩を使用した。地下海水を原料にしており、豊富なミネ