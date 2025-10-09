英紙ガーディアンは７日、サッカーのイングランド代表が２０２６年Ｗ杯北中米３カ国大会の準備の一環として、来年３月にウェンブリー競技場で、日本代表とウルグアイ代表を招いて親善試合を検討していると報じた。同紙は最終決定はイングランド代表がＷ杯出場権を獲得し、１２月に行われる本大会の組み合わせ抽選の結果も考慮する可能性があるとした上で、Ｗ杯を前に異なるスタイルの相手とのテストが必要とした。イングランド