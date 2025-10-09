フリーキャスターの永島優美（33）が8日、プリマハムのアンバサダーに就任した。「感謝の気持ちを届ける、お歳暮という大切な贈り物に関われることを大変光栄に思います。『ありがとうを、贈りたい』1人でも多くの方にそう思っていただけるよう励んでまいります。よろしくお願いします！」とコメントを寄せた。11月から販売を開始する冬ギフトに携わり、「贈るよろこび」「受け取る幸せ」を伝える。25年冬ギフトは、11月1日から全