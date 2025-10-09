阪神・及川雅貴投手（２４）が８日、必殺の左封じで来年３月のＷＢＣ出場を目指す決意を示した。１１月１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーに選出。兵庫・尼崎市の２軍施設で調整した６年目左腕は「うれしいですし、光栄です。任された役割を自分の中で理解して投球していければ」と闘志を込めた。今季は１２球団最多６６登板で防御率０・８７。