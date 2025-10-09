◆みやざきフェニックス・リーグ韓国ハンファ０―１２巨人（８日・ＳＯＫＫＥＮ）巨人・田中将大投手（３６）が８日、みやざきフェニックス・リーグの韓国ハンファ戦（ＳＯＫＫＥＮ）に先発し４回無四球０封で５奪三振。登板が予定されるクライマックスシリーズ（ＣＳ）最終ステージ（Ｓ）の阪神戦（甲子園）へ万全の調整を進めた。宮崎で確かな収穫を得た。４回２死。田中将は外角のスライダーで５つ目の三振を奪い、「ナイ