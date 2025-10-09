１１月１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバー２８選手が８日、発表された。都内のホテルで会見に臨んだ井端弘和監督（５０）は来年３月のＷＢＣを想定して韓国戦ではピッチクロック、拡大ベース、ピッチコムを採用すると明かした。ＭＬＢではおなじみのルール、アイテムを国内組にもしっかり予習させて、ＷＢＣ連覇に挑む。隙のない井端監督ならで