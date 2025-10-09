オリックス・平野佳寿投手（４１）が８日、４月１０日以来の１軍に合流し、“コーチデビュー”した！？午前１０時から京セラＤで行われた全体練習に参加し、紅白戦では４回１死一塁の投手交代時にマウンドへ。「行けと言われたので行きました。変な感じはしましたけど…」。投手コーチのように山崎へボールを手渡し、４６００人のファンを驚かせた。来季からコーチ兼任。「お客さんが喜んでくれれば、というところで。勝手に