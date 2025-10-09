オリックス・九里亜蓮投手（３４）が８日、３位からの下克上日本一へ「中１日ＯＫ」の心意気を示した。広島時代から中３日、中４日での登板を経験してきたスタミナ自慢。１１日から始まる日本ハムとのＣＳ第１ステージ（Ｓ）へ、大車輪の活躍をイメージした。「中１（日）だろうが、２だろうが、しっかり腕を振るだけ。本当に『いけ』と言われたところで、しっかりいくだけ」。広島の一員として戦った２３年のＣＳでは、第１Ｓ