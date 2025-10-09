広島の新井貴浩監督（４８）が８日、今季最終戦（マツダ）後のセレモニーでの発言を釈明した。「来年以降もこの苦しみは続いていく」という言葉がファンの物議を醸した。「厳しい道のりになるかもしれないけど、絶対に頑張りますという気持ちだった。優勝を目指すのは当然のこと。私の言葉足らずで皆様にご心配をかけたかもしれない」と真意を付け加えた。この日はマツダ内の球団事務所で松田オーナーに今季終了を報告した。オ