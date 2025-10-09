ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が８日、１５日に開幕のＣＳ最終ステージ（みずほペイペイ）で左脇腹を痛めている近藤健介外野手（３２）の出場を断念したことを明かした。背部痛の周東佑京内野手（２９）についても間に合わない可能性を示唆。打線の核と、俊足リードオフマンが不在となれば、日本シリーズ進出へ厳しい戦いを強いられる。パ・リーグ２連覇のチームは、みずほペイペイでポストシーズンに向けた練習を再開