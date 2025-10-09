◇サッカー日本代表国内合宿3日目（2025年10月8日千葉市内）日本代表DF橋岡は負傷の板倉に代わる追加招集で昨年11月以来の代表活動に「どんな巡り合わせでも選ばれることが大事」と言った。今夏にチェコ1部スラビア・プラハに移籍し、新たな環境でさまざまな守備的なポジションに挑戦してきた。「複数できるのはプラス。どこでもやれと言われたときにタスクを全うできる選手が必要になる」。サイド、中央を問わず、ケガ人